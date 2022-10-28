США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, - AP

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Його буде оголошено 28 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Агенство пише, що допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних озброєнь.
Зокрема мовиться про реактивні системи залпового вогню HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.
Нагадаємо, Сполучені Штати надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць, починаючи з 24 лютого.
Ці боєприпаси є частиною безпекової допомоги від адміністрації президента Джо Байдена в розмірі 18,2 млрд долларів.
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