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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, - AP

Фото: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Його буде оголошено 28 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Агенство пише, що допомога США в основному спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних озброєнь.

Зокрема мовиться про реактивні системи залпового вогню HIMARS, які Україна успішно використовує у своєму контрнаступі.

Нагадаємо, Сполучені Штати надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць, починаючи з 24 лютого.

Ці боєприпаси є частиною безпекової допомоги від адміністрації президента Джо Байдена в розмірі 18,2 млрд долларів.

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