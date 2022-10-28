США предоставит Украине новый пакет военной помощи, - AP

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов. Он будет объявлен 28 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Агентство пишет, что помощь США в основном направлена на пополнение тысяч боеприпасов для имеющихся в наличии вооружений.

В частности речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении.