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США предоставит Украине новый пакет военной помощи, - AP

Фото: США предоставит Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов. Он будет объявлен 28 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Агентство пишет, что помощь США в основном направлена на пополнение тысяч боеприпасов для имеющихся в наличии вооружений.

В частности речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении.

Напомним, Соединенные Штаты предоставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц, начиная с 24 февраля.

Эти боеприпасы являются частью помощи от администрации президента Джо Байдена в размере 18,2 млрд долларов.

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