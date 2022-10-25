ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США передали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць

Новость на русском →
США, Вівторок 25 жовтня 2022 16:33
США передали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць Фото: США передали Україні понад мільйон снарядів до гаубиць (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць, починаючи з 24 лютого. Ці боєприпаси є частиною безпекової допомоги від адміністрації президента Джо Байдена в розімрі 18,2 млрд долларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Міністерства оборони США.

Так, українська сторона отримала 903 тисяці 155-мм снарядів М795 для гаубиць М777, 7 тисяч снарядів системи мінування RAAMS, 180 тисяч снарядів для 105-мм гармат та 3 тисячі 155-мм керованих активно-реактивних снарядів збільшеної дальності Excalibur M982. Загалом це становить понад 1,09 млн снарядів вагою понад 50 тисяч тонн.

Крім цього, США передали понад 1400 зенітних комплексів Stinger, понад 8500 протитанкових систем Javelin, понад 37 000 інших протитанкових систем та багато іншого.

Зазначимо, що на фоні ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі, голова республіканців в Сенаті, верхній палаті Конгресу США, Мітч МакКоннелл запропонував американському президенту Джо Байдену надати Україні додаткову військову допомогу.

В той же час, голова Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що підтримка України продовжиться, навіть якщо на наступних виборах переможуть республіканці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
DAILY
"Міна впала під ноги". Історія бійця, який вижив після "прильоту" в окоп
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Міна впала під ноги". Історія бійця, який вижив після "прильоту" в окоп