До Києва з візитом прибула голова Агентства з міжнародного розвитку

До Києва прибула глава Агентства з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер. Вона зустрінеться з партнерами з боку влади, журналістами, аграріями, молодими підприємцями, енергетиками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посольства США в Україні.

"Щойно приїхала до Києва. В цей критичний момент для українського народу, який захищає свою свободу від жорстоких нападів, визволяє окуповані землі, готується до зими, зміцнює демократичні інститути та верховенство права. USAID зараз і завжди з Україною", - процитувала Павер пресслужба посольства.

I have just arrived in Kyiv, Ukraine.



It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv — Samantha Power (@PowerUSAID) October 6, 2022

Як відзначає пресслужба USAID, Павер має на меті допомогти українцям ще дієвіше забезпечувати життя під час розв’язаної Росією війни.