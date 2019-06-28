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США начнут публиковать выводы по "российскому делу" в июле

Новости » Политика    28.06.2019 - 06:50
США начнут публиковать выводы по "российскому делу" в июле
Иллюстративное фото (twitter.com/UKRintheUSA)

Отчет о вмешательстве в выборы опубликуют пятью частями

Разведывательный комитет Сената США планирует в июле начать публикацию итогов расследования вмешательства России в американские выборы. Об этом заявил глава комитета, сенатор Ричард Барр, передает Politico.

По его словам, публикацию выводов начнут "сразу после празднования 4 июля". Он также добавил, что комитет будет обнародовать отчет постепенно, пятью частями.

"Комитет изучил более 300 тыс. страниц документов и провел собеседования с более чем 200 свидетелями, включая недавние закрытые слушания с Дональдом Трампом-младшим", - пишет Politico.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший специальный прокурор США по расследованию вмешательства России в выборы Роберт Мюллер 17 июля даст показания в Конгрессе. Ожидается, что показания Мюллера могут стать самыми ожидаемыми слушаниями за последние годы.

В мае госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не потерпит вмешательства России в очередные выборы.

"Я бы посоветовал им (России, - ред.) этого не делать. Мы этого не потерпим", - отметил он.

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