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Минюст США предоставит Конгрессу документы расследования Мюллера

Новости » Политика    11.06.2019 - 02:19
Минюст США предоставит Конгрессу документы расследования Мюллера
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

После ознакомления с документами конгрессмены решат, как реагировать на выдвинутые против президента обвинения

Министерство юстиции Соединенных Штатов согласилось передать Конгрессу основополагающие доказательства, собранные спецпрокурором Робертом Мюллером в ходе расследования вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщил глава комитета Палаты представителей по делам юстиции Джерольд Надлер, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт конгрессмена.

"Департамент поделится с нами первым из этих документов позже сегодня. Все члены Судебного комитета - и демократы, и республиканцы - смогут их просмотреть. Эти документы позволят нам выполнить наши конституционные обязанности и решить, как реагировать на обвинения, выдвинутые против президента спецпрокурором", - говорится в заявлении Надлера.

Конгрессмен также подчеркивает, что недопустимо, чтобы кто-либо "находился выше закона", а "американский народ заслуживает прозрачности".

Отметим, члены комитета 11 июня намерены проголосовать за резолюцию, которая позволит через федеральный суд добиваться от генпрокурора США Уильяма Барра и бывшего ведущего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана выполнения требований Конгресса.

Напомним, в среду, 12 июня, состоятся слушания в Комитете по вопросам разведки, где в центре внимания будут выводы контрразведки, сделанные на основе отчета Мюллера. Однако ни спецпрокурор ни члены его бывшей команды участия в слушаниях принимать не будут.

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