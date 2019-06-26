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Экс-спецпрокурор Мюллер даст показания в Конгрессе 17 июля

Новости » Политика    26.06.2019 - 06:22
Экс-спецпрокурор Мюллер даст показания в Конгрессе 17 июля
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Мюллер согласился выступить перед конгрессменами после получения судебной повестки

Бывший специальный прокурор Соединенных Штатов по расследованию вмешательства России в выборы Роберт Мюллер 17 июля даст показания в Конгрессе. Об этом сообщили комитеты Палаты представителей по судопроизводству и разведке, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В комитетах сообщили, что Мюллер согласился выступить перед конгрессменами "в соответствии с судебной повесткой".

"Американцы должны получить информацию напрямую от специального советника, чтобы понять, что он и его команда расследовали, раскрыли и определили относительно нападения России на нашу демократию, помощи кампании Трампа и использования этой помощи, препятствия расследованию этого вмешательства", - сказали в совместном заявлении глава юридического комитета Джеральд Надлер и председатель разведывательного Адам Шифф.

Издание отмечает, что показания Мюллера могут стать самыми ожидаемыми слушаниями в Конгрессе за последние годы.

Напомним, в конце мая спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году, сообщил, что закрывает свой офис.

Он пояснил, что в его докладе не содержалось обвинений Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры воспрепятствование правосудию президентом. По его словам, его ведомство выявило "недостаточно доказательств", чтобы обвинить Трампа в сговоре с РФ с целью изменения результатов выборов.

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