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В США начинается самое массовое испытание вакцины от коронавируса

Вашингтон, Вторник 28 июля 2020 02:20
В США начинается самое массовое испытание вакцины от коронавируса
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В испытании примут участие около 30 тыс. добровольцев

Фармакологическая компания Moderna в США приступила к последней, третьей стадии клинических испытаний вакцины mRNA-1273. Вакцну планируют применить против нового коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Это самое масштабное в мире по охвату клиническое испытание вакцины от коронавируса. В нем примут участие 30 тысяч добровольцев.

По данным компании, правительство США выделило ей дополнительные 472 миллиона долларов на разработку вакцины. Весной, в апреле, Moderna уже получила на эти цели 483 миллиона.

Ранее сообщалось, что Индия начала тестировать вакцину от COVID-19 на людях.

Также в Великобритании подвели итоги испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться в середине 2021 года.

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