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У США починається масове випробування вакцини від коронавіруса

Вашингтон, Вівторок 28 липня 2020 02:20
У США починається масове випробування вакцини від коронавіруса
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У випробуванні братимуть участь близько 30 тис. добровольців

Фармакологічна компанія Moderna в США приступила до останньої, третьої стадії клінічних випробувань вакцини mRNA-1273. Вакцну планують застосувати проти нового коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Це наймасштабніше в світі за охопленням клінічне випробування вакцини від коронавіруса. У ньому візьмуть участь 30 тисяч добровольців.

За даними компанії, уряд США виділив їй додаткові 472 мільйони доларів на розробку вакцини. Навесні, у квітні, Moderna вже отримала на ці цілі 483 мільйони.

Раніше повідомлялося, що Індія почала тестувати вакцину від COVID-19 на людях.

у Великобританії підвели підсумки випробувань вакцини від коронавіруса на людях.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавіруса може початися в середині 2021 року.

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