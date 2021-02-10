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В США началось уголовное расследование попыток Трампа отменить итоги выборов, - NYT

Автор: Лера Полищук

Прокуратура округа Фултон, штата Джорджия, открыла уголовное дело относительно попыток 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате. Уголовное производство было открыто 10 февраля.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

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Уголовное дело открыто по факту звонка Дональда Трампа секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру в январе 2021 года. Бывший глава государства пытался добиться изменения итогов выборов в штате.

По информации источника издания, прокурор округа Фултон Фани Уиллис направил письмо должностным лицам в правительстве, включая Раффенспергера, с просьбой сохранить документы, связанные с январским звонком Трампа.

Напомним, ранее Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.

Кроме того, офис госсекретаря Джорджии начал расследование относительно попыток Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате.

Ранее сообщалось, что член палаты представителей США Джейми Раскин направил письмо адвокату 45-го президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте. Однако Трамп отказался.

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