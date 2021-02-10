В США началось уголовное расследование попыток Трампа отменить итоги выборов, - NYT

Прокуратура округа Фултон, штата Джорджия, открыла уголовное дело относительно попыток 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате. Уголовное производство было открыто 10 февраля.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.
Уголовное дело открыто по факту звонка Дональда Трампа секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру в январе 2021 года. Бывший глава государства пытался добиться изменения итогов выборов в штате.
По информации источника издания, прокурор округа Фултон Фани Уиллис направил письмо должностным лицам в правительстве, включая Раффенспергера, с просьбой сохранить документы, связанные с январским звонком Трампа.
Напомним, ранее Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.
Кроме того, офис госсекретаря Джорджии начал расследование относительно попыток Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате.
Ранее сообщалось, что член палаты представителей США Джейми Раскин направил письмо адвокату 45-го президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте. Однако Трамп отказался.