Штат Джорджия начал расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов
Офис госсекретаря Джорджии начал расследование попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты выборов в штате. Потом дело передадут генпрокурору.
Об этом Reuters сообщил пресс-секретарь офиса госсекретаря Уолтер Джонс.
Расследование началось из-за записи звонка Трампа госсекретарю Брэду Раффенспергеру 2 января. Как сообщается, экс-президент в телефонном разговоре оказывал давление на госсекретаря, чтобы тот отменил результаты выборов в штате.
"Офис секретаря штата расследует полученные им жалобы… Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором", - сказал Джонс.
Ранее сообщалось, что Трамп призывал госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в штате и "найти" для него 11780 голосов. Руководство штата всячески убеждало Трампа в невозможности таких действий.
Напомним, член палаты представителей США Джейми Раскин направил письмо адвокату 45-го президента Дональда Трампа с просьбой дать показания в деле об импичменте. Однако Трамп отказался.