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У США почалося кримінальне розслідування спроб Трампа скасувати підсумки виборів, - NYT

Автор: Лера Полищук

Прокуратура округу Фултон, штат Джорджія, відкрила кримінальну справу щодо спроб 45-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа скасувати результати виборів у штаті. Кримінальне провадження було відкрито 10 лютого.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерело.

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Кримінальну справу відкрито за фактом дзвінка Дональда Трампа секретарю штату Джорджія Бреду Раффенспергеру в січні 2021 року. Колишній глава держави намагався домогтися зміни підсумків виборів у штаті.

За інформацією джерела видання, прокурор округу Фултон Фані Вілліс направив лист посадових осіб в уряді, включаючи Раффенспергера, з проханням зберегти документи, пов'язані з січневим дзвінком Трампа.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера перерахувати голоси в штаті і "знайти" для нього 11780 голосів. Керівництво штату всіляко переконував Трампа в неможливості таких дій.

Крім того, офіс держсекретаря Джорджії почав розслідування щодо спроб Дональда Трампа скасувати результати виборів в штаті.

Раніше повідомлялося, що член палати представників США Джеймі Раскін направив лист адвоката 45-го президента Дональда Трампа з проханням дати свідчення у справі про імпічмент. Однак Трамп відмовився.

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