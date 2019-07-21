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В США началось голосование украинцев на выборах в ВР


Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне

В США началось голосование украинцев на выборах внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Открылся заграничный избирательный участок в городе Вашингтон №900089.

Напомним, ранее в Варшаве началось голосование на внеочередных выборах в Раду. Так, в Варшаве началось голосование на заграничном избирательном участке №900069. Перед дипучреждением образовалась очередь. Десятки людей с самого утра пришли под посольство Украины в Польше, чтобы отдать свои голоса за кандидатов на парламентских выборах.

Добавим, РБК-Украина сообщало, что на избирательном участке в Австралии завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. Как сообщалось, в выборах в Верховную раду приняло участие 57 человек, что составляет 4% всех зарегистрированных избирателей.

Отметим, избирательный участок в Канберре открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени 20 июля. Там могли голосовать также граждане Украины из Новой Зеландии.

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