У США почалося голосування українців на виборах до ВР

У США почалося голосування українців на виборах позачергових виборах у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба посольства України в США.

Відкрилася закордонна виборча дільниця у місті Вашингтон №900089.

Нагадаємо, раніше у Варшаві розпочалося голосування на позачергових виборах в Раду. Так, у Варшаві почалося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069. Перед дипучреждением утворилася черга. Десятки людей з самого ранку прийшли під посольство України в Польщі, щоб віддати свої голоси за кандидатів на парламентських виборах.

Додамо, РБК-Україна повідомляло, що на виборчій дільниці в Австралії завершилося голосування на позачергових виборах у Верховну раду. Як повідомлялося, у виборах до Верховної ради взяло участь 57 осіб, що становить 4% всіх зареєстрованих виборців.

Зазначимо, виборча дільниця у Канберрі відкрився першим серед всіх зарубіжних дільниць - о 23:00 за київським часом 20 липня. Там могли голосувати також громадяни України з Нової Зеландії.