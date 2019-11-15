В США начались публичные слушания с участием Йованович

В пятницу, 15 ноября, в Соединенных Штатах Америки начались публичные слушания по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа при участии бывшего посла в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Голос Америки".

Планируется, что Йованович будет свидетельствовать о ситуации со своим увольнением с должности посла США в Украины, причастными к которому считают экс-генпрокурора Юрия Луценко и личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Кроме того, фамилия Йованович упоминалась в июльском телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Именно этот телефонный разговор стал поводом для начала процедуры импичмента.

В Демократической партии считают, что Йованович была отстранена с должности посла после того, как она не поддержала идею Джулиани по организации расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и в отношении влияния Украины на президентские выборы в США.

Напомним, в четверг, 14 ноября, в американском Конгрессе состоялись первые публичные слушания по делу импичмента президента США Дональда Трампа. Публичные показания перед комитетами Палаты представителей США давали глава дипмиссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель госсекретаря Джордж Кент.