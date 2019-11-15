У США почалися публічні слухання за участі Йованович

У п'ятницю, 15 листопада, у Сполучених Штатах Америки розпочалися публічні слухання у справі щодо імпічменту глави Білого дому Дональда Трампа за участі колишнього посла в Україні Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Голос Америки".

Планується, що Йованович буде свідчити щодо ситуації зі своїм звільненням з посади посла США в України, причетними до якого вважають екс-генпрокурора Юрія Луценка та особистого адвоката Трампа Руді Джуліані.

Крім того, прізвище Йованович згадувалося у липневій телефонній розмові Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським. Саме ця телефонна розмова стала підставою для початку процедури імпічменту.

У Демократичній партії вважають, що Йованович була усунена з посади посла після того, як вона не підтримала ідею Джуліані щодо організації розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена та стосовно впливу України на президентські вибори в США.

Нагадаємо, у четвер, 14 листопада, в американському Конгресі відбулися перші публічні слухання у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Публічні свідчення перед комітетами Палати представників США давали очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент.