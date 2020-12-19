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В США начались поставки вакцины Moderna от COVID-19

США, Суббота 19 декабря 2020 21:19
В США начались поставки вакцины Moderna от COVID-19
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В США начали поставки вакцины от коронавируса разработки компании Moderna. Препарат должны доставить в ближайшие дни в 3,7 тысяч населенных пунктов.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что первые дозы попадут в руки медиков к понедельнику. В целом же 20 миллионов доз вакцины Moderna должны быть доставлены к первой неделе января, хотя изначально планы были на более скорую доставку лекарства.

Напомним, в пятницу управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Moderna американского производства. Это случилось примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

Также в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране получил прививку от коронавируса. Он сделал это в прямом эфире.

Кроме этого, Германия планирует закупить дополнительно 30 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и Biontech. Всего от этого производителя получат почти 86 миллионов доз.

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