Германия дополнительно закупит 30 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

Германия планирует закупить дополнительно 30 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer и Biontech. Всего от этого производителя получат почти 86 миллионов доз.
Об этом сообщает Bild.
Ранее по линии Евросоюза Германия гарантировала себе 55,8 миллиона доз именно этой разработки и с учетом покупки еще 30 млн доз отдельно страна получит 85,8 миллиона доз.
Кроме этого, 50,5 миллиона доз вакцины от COVID Германия получит от разработчика Moderna, которая в пятницу была одобрена для использования в Соединенных Штатах.
Также Германия планирует закупить еще десятки миллионов доз от других разработчиков, среди которых AstraZeneca, CureVac и Johnson & Johnson.
Прививочная кампания в Германии, как и во всем Евросоюзе, должна начаться 27 декабря.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna уже в начале января. Вопрос одобрения вакцины Moderna агентство рассмотрит на заседании 6 января 2021 года.