У США почалися поставки вакцини Moderna від COVID-19

Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)

У США розпочали постачання вакцини від коронавірусу розробки компанії Moderna. Препарат повинні доставити в найближчі дні в 3,7 тисяч населених пунктів.

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що перші дози потраплять у руки медиків до понеділка. В цілому ж 20 мільйонів доз вакцини Moderna повинні бути доставлені до першого тижня січня, хоча спочатку плани були на більш швидку доставку ліків.

Нагадаємо, в п'ятницю управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалив вакцину Moderna американського виробництва. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Також в суботу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху першим у країні одержав щеплення від коронавірусу. Він зробив це у прямому ефірі.

Крім цього, Німеччина планує закупити додатково 30 мільйонів доз вакцини від коронавіруса розробки Pfizer і Biontech. Найбільше від цього виробника отримають майже 86 мільйонів доз.