В США начались аресты нелегальных мигрантов

В некоторых городах Соединенных Штатов стартовали аресты нелегальных мигрантов с целью их последующей депортации. Как передает РБК-Украина: об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным источника в американской администрации, на чьи слова ссылается телеканал, аресты начались в Нью-Йорке и нескольких других городах в ночь с субботы на воскресенье, 14 июля.

"Мы принимаем целенаправленные принудительные меры в отношении определенных людей, которые уже провели день в суде по миграционным делам, и которым было приказано в судебном порядке покинуть страну", - сказал вскоре глава федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля Мэттью Олбенс.

Президент США Дональд Трамп на своей странице Twitter написал также, что в центрах содержания мигрантов на американской границе находится большое количество преступников.

"Простите, я не могу впустить их в нашу страну", - подчеркнул Трамп.

Напомним, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале процесса депортации из страны нелегальных мигрантов.