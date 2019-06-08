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Евросоюз ужесточает правила депортации беженцев

Новости » Общество    08.06.2019 - 02:40
Евросоюз ужесточает правила депортации беженцев
Фото: беженцы в Европе (facebook.com/beroeva)

Срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять от 3 до 6 месяцев

Министры внутренних дел стран Европейского Союза договорились об ужесточении правил депортации соискателей убежища, получивших отказ. Соответствующее решение было принято в ходе встречи в Люксембурге 7 июня, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Теперь минимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять три месяца.

Отмечается, что данная мера призвана предотвратить попытки отвергнутых соискателей убежища скрыться или перебраться в другую страну ЕС.

В качестве крайней мере предусматривается возможность выдворения таких мигрантов в "любую безопасную третью страну".

Основанием для помещения беженца в депортационную тюрьму может стать угроза бегства, попытки мигранта предотвратить его выдворение или "угроза для общественного порядка, общественной или национальной безопасности".

Максимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять 6 месяцев и в исключительных случаях может быть продлен до года.

Теперь это решение министров ЕС должен утвердить Европарламент.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс пригрозил Центрально-Восточной Европе возвращением границ, если страны региона в дальнейшем будут отказываться принимать беженцев. 

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