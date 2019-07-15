У США почалися арешти нелегальних мігрантів

У деяких містах Сполучених Штатів стартували арешти нелегальних мигрантов з метою їх подальшої депортації. Як передає РБК-Україна: про це повідомляє телеканал Fox News.

За даними джерела в американській адміністрації, на чиї слова посилається телеканал, арешти почалися в Нью-Йорку та кількох інших містах в ніч з суботи на неділю, 14 липня.

"Ми приймаємо цілеспрямовані примусові заходи стосовно певних людей, які вже провели день у суді по міграційним справах, і яким було наказано в судовому порядку покинути країну", - сказав незабаром глава федеральної Служби імміграційного і митного контролю Меттью Олбенс.

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці Twitter написав також, що в центрах утримання мігрантів на американському кордоні знаходиться велика кількість злочинців.

"Вибачте, я не можу впустити їх у нашу країну", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, минулого тижня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про початок процесу депортації з країни нелегальних мігрантів.