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Трамп сообщил, когда начнется процесс депортации из США нелегальных мигрантов

Новости » Общество    18.06.2019 - 06:27
Трамп сообщил, когда начнется процесс депортации из США нелегальных мигрантов
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

На следующей неделе таможенная и миграционная полиция начнет первые депортации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале процесса депортации из страны нелегальных мигрантов. Первые депортации стартуют уже со следующей недели, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского президента.

По его словам, уже на следующей неделе этим процессом займется иммиграционная и таможенная полиция США. Трамп добавил, что "беженцы будут высланы так же быстро, как они появились в США".

"Полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенных Штатов", - написал Трамп в Twitter.

Американский президент добавил, что все стороны, включая Мексику и Гватемалу, заинтересованные в решении миграционного кризиса, "в отличие от Демократической партии США". По мнению американского лидера, демократы не поддерживают его в решении миграционного вопроса.

Трамп сообщил, когда начнется процесс депортации из США нелегальных мигрантовТрамп сообщил, когда начнется процесс депортации из США нелегальных мигрантов

Напомним, ранее министры внутренних дел стран Европейского Союза договорились об ужесточении правил депортации просителей убежища, которые получили отказ. Теперь минимальный срок содержания в депортационной тюрьме составит три месяца.

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