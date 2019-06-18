Трамп сообщил, когда начнется процесс депортации из США нелегальных мигрантов

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

На следующей неделе таможенная и миграционная полиция начнет первые депортации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале процесса депортации из страны нелегальных мигрантов. Первые депортации стартуют уже со следующей недели, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского президента.

По его словам, уже на следующей неделе этим процессом займется иммиграционная и таможенная полиция США. Трамп добавил, что "беженцы будут высланы так же быстро, как они появились в США".

"Полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенных Штатов", - написал Трамп в Twitter.

Американский президент добавил, что все стороны, включая Мексику и Гватемалу, заинтересованные в решении миграционного кризиса, "в отличие от Демократической партии США". По мнению американского лидера, демократы не поддерживают его в решении миграционного вопроса.

Напомним, ранее министры внутренних дел стран Европейского Союза договорились об ужесточении правил депортации просителей убежища, которые получили отказ. Теперь минимальный срок содержания в депортационной тюрьме составит три месяца.