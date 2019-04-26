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США начали уголовное расследование против Ford

Новости » Политика    26.04.2019 - 22:14
США начали уголовное расследование против Ford
Фото: Ford (flickr.com/Ford)

Расследование не связано с применением персонального обеспечения

Минюст США начал уголовное расследование в отношении американского автоконцерна Ford, связанное с сертификацией вредных выбросов автомобилей компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление автопроизводителя.

Сообщается, что расследование не связано с применением персонального обеспечения, которое может намеренно искажать показатели выбросов, как это было в случае с Volkswagen. Компания сама предоставила информацию для расследования американским властям.​

Напомним, в Соединенных Штатах Америки подали в суд на американский автоконцерн Ford, его обвиняют в манипулировании дизельными двигателями. 

В исковом заявлении адвокатская контора Hagens Berman Sobol утверждает, что Ford использовал те же мошеннические методы, что и немецкий автоконцерн Volkswagen, чтобы успешно пройти тесты на содержание вредных веществ в выхлопах моторов. Указано, что соответствующие схемы были использованы в моделях внедорожников F-250 и F-350, в частности, в реальных условиях их моторы выбрасывают вдвое больше окислов азота, чем допустимо.

Напомним топ-менеджер Volkswagen AG Оливер Шмидт признал себя виновным по уголовному делу в скандале с дизельными двигателями компании. 

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