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США почали кримінальне розслідування проти Ford

Новини » Політика    26.04.2019 - 22:14
США почали кримінальне розслідування проти Ford
Фото: Ford (flickr.com/Ford)

Розслідування не пов'язано з застосуванням персонального забезпечення

Мін'юст США почав кримінальне розслідування відносно американського автоконцерну Ford, пов'язане з сертифікацією шкідливих викидів автомобілів компанії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву автовиробника.

Повідомляється, що розслідування не пов'язане з застосуванням персонального забезпечення, яке може навмисно викривляти показники викидів, як це було у випадку з Volkswagen. Компанія сама надала інформацію для розслідування американській владі.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки подали до суду на американський автоконцерн Ford, його звинувачують у маніпулюванні дизельними двигунами.

У позовній заяві адвокатська контора Hagens Berman Sobol стверджує, що Ford використовував ті ж шахрайські методи, що і німецький автоконцерн Volkswagen, щоб успішно пройти тести на вміст шкідливих речовин у вихлопах моторів. Зазначено, що відповідні схеми були використані в моделях позашляховиків F-250 і F-350, зокрема, в реальних умовах їх двигуни викидають вдвічі більше окислів азоту, ніж допустимо.

Нагадаємо топ-менеджер Volkswagen AG Олівер Шмідт визнав себе винним по кримінальній справі в скандалі з дизельними двигунами компанії.

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