Ford и Volkswagen объявили о создании совместных автомобилей

Фото: Ford и VW (twitter.com/TRM24fr)

Ford готов выделить на реструктуризацию своего бизнеса 11 млрд долларов, VW - 50 млрд долларов до 2023 года

Автопроизводители Ford и Volkswagen о плане по созданию автомобилей вместе. Об этом обе компании объявили во вторник, 15 января, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Автопроизводители заявили, что они подписали соглашение о разработке коммерческих фургонов и пикапов среднего размера, начиная с 2022 года. Компании также договорились "исследовать", как они могут сотрудничать для разработки транспортных средств следующего поколения, таких как электрические и автономные автомобили.

Обе компании также заявили, что они открыты для рассмотрения дополнительных программ транспортных средств в будущем. Компании ищут способы высвободить миллиарды долларов на развитие.

Компания Ford заявила, что планирует потратить 11 миллиардов долларов на реструктуризацию своего бизнеса в ближайшие годы, а VW объявит, что к 2023 году она потратит 44 миллиарда евро (50 миллиардов долларов) на разработку электромобилей и других транспортных средств.

"Вы не можете сделать это в одиночку", - сказал генеральный директор Ford Джим Хакетт на совместном выступлении во вторник.

"Не секрет, что в нашей отрасли происходят фундаментальные изменения, вызванные повсеместной электрификацией, ... переходом к автономному вождению и изменением предпочтений клиентов. такой среде имеет смысл поделиться инвестициями, объединить инновационные возможности", - сказал генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс.

Ford является крупным игроком на рынке США, уступая только GM по объемам продаж. Но он не так успешен за рубежом. Он пытается получить прибыль в Европе, где доминирует VW. У "Форда" очень сильная линейка пикапов и внедорожников. Его F-150 уже более 40 лет является самым продаваемым автомобилем в США. Но в ближайшие годы в Соединенных Штатах существенно снижаются продажи традиционных седанов, в то время как VW по-прежнему очень силен в седанах.

Напомним, американский автомобильный концерн Ford Motor отзывает 953 тысяч автомобилей по всему миру из-за дефектных подушек безопасности производства японской компании Takata, которыми оборудованы автомобили.