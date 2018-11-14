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В США начали проверку Boeing после авиакатастрофы в Индонезии

Новости » Общество    14.11.2018 - 12:36
В США начали проверку Boeing после авиакатастрофы в Индонезии
Фото: самолет Lion Air (airsoc.com)

FAA изучит, какие материалы Boeing передавала авиакомпаниям

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США проверяет проведенные Boeing анализы безопасности воздушных судов за последние годы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Как сообщается, FAA изучит, какие материалы Boeing передавала авиакомпаниям. Особое внимание в рамках проверки будет уделено потенциальным опасностям новых автоматизированных систем управления полетом в последних моделях Boeing-737.

Также ранее FAA предупредила, что проблемы с датчиком контроля полета, которые привели к крушению индонезийского Being 737 Max авиакомпании Lion Air, могут возникнуть и у других лайнерах этой серии.

Отметим, на Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air была обнаружена неисправность датчика скорости.

Как известно, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

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