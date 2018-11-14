У США почали перевірку Boeing після авіакатастрофи в Індонезії

Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

FAA вивчить, які матеріали Boeing передавала авіакомпаніям

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США перевіряє проведені Boeing аналізи безпеки повітряних суден за останні роки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, FAA вивчить, які матеріали Boeing передавала авіакомпаніям. Особливу увагу в рамках перевірки буде приділено потенційним небезпекам нових автоматизованих систем управління польотом в останніх моделях Boeing-737.

Також раніше FAA попередила, що проблеми з датчиком контролю польоту, які привели до краху індонезійського Being 737 Max авіакомпанії Lion Air, можуть виникнути і в інших лайнерах цієї серії.

Зазначимо, на Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air була виявлена несправність датчика швидкості.

Як відомо, на борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.