Boeing скрывал риски срыва лайнеров 737 MAX в пике

Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)

Наличие у новых самолетов Boeing такой функции стало неожиданностью для пилотов

Американская корпорация Boeing утаивала от авиакомпаний и пилотов, использующих ее лайнеры, информацию о том, что новые самолеты Boeing-737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике. Об этом заявили собеседники из Федерального управления гражданской авиации США, которые участвуют в расследовании крушения в конце октября в Индонезии самолета авиалиний Lion Air, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, у перечисленных моделей лайнеров компании есть функция, которая помогает избежать опасного задирания носа самолета во время полета. При нештатной ситуации система может так сильно опустить нос, что у пилотов не будет возможности выровнять полет, в результате чего судно уйдет в пике даже при ручном управлении.

По информации издания, наличие у новых самолетов Boeing такой функции стало неожиданностью для пилотов.

Также отмечается, что ни американским авиакомпаниям и их менеджерам, ни пилотам не было донесено, что такая система работает на последних версиях Boeing-737.

О системе предупреждения задирания носа самолета не было сказано также и в учебных материалах по управлению лайнерами.

Напомним, на Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air была обнаружена неисправность датчика скорости.

Напомним, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

Позже стало известно, что у Boeing 737 через несколько минут после вылета из Джакарты возникли технические проблемы.