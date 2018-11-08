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США предупреждает о возможных проблемах у 246 Boeing 737

Новости » Происшествия    08.11.2018 - 07:27
Фото: Boeing 737 Max (twitter.com/united)
Фото: Boeing 737 Max (twitter.com/united)

У 246 самолетов Boeing 737 могут возникнуть проблемы с датчиком контроля полета

Федеральная авиационная администрация (FAA) США предупредила, что проблемы с датчиком контроля полета, которые привели к крушению индонезийского Being 737 Max авиакомпании Lion Air, могут возникнуть и у других лайнерах этой серии. Об этом РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Авиационная администрация предупредила, что ошибочные данные датчика могут быть на 246 лайнерах, 45 из которых используются авиакомпаниями США, и привести к неверной оценке угла полета, что может вызвать уход самолета в пике или проблемами при посадке и взлете.

Также FAA обещает продолжить совместную работу с компанией Boeing для выяснений всех возможных обстоятельств случившейся катастрофы в Индонезии.

Напомним, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

Впоследствии стало известно, что у разбившегося самолета в Индонезии был неисправен датчик скорости. По словам главы Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно, неисправность датчика скорости была обнаружена после изучения данных черного ящика авиалайнера.

США введут санкции против РФ "в полном соответствии с законом", - Госдеп Крушение Lion Air в Индонезии: Boeing предупредит авиакомпании о проблеме с 737 Max
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиBoeingBoeing 737
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