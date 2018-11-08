США предупреждает о возможных проблемах у 246 Boeing 737

Фото: Boeing 737 Max (twitter.com/united)

У 246 самолетов Boeing 737 могут возникнуть проблемы с датчиком контроля полета

Федеральная авиационная администрация (FAA) США предупредила, что проблемы с датчиком контроля полета, которые привели к крушению индонезийского Being 737 Max авиакомпании Lion Air, могут возникнуть и у других лайнерах этой серии. Об этом РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Авиационная администрация предупредила, что ошибочные данные датчика могут быть на 246 лайнерах, 45 из которых используются авиакомпаниями США, и привести к неверной оценке угла полета, что может вызвать уход самолета в пике или проблемами при посадке и взлете.

Также FAA обещает продолжить совместную работу с компанией Boeing для выяснений всех возможных обстоятельств случившейся катастрофы в Индонезии.

Напомним, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

Впоследствии стало известно, что у разбившегося самолета в Индонезии был неисправен датчик скорости. По словам главы Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно, неисправность датчика скорости была обнаружена после изучения данных черного ящика авиалайнера.