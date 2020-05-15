США розпочали постачання нафти до Білорусі

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Перша партія буде поставлена на початку червня

Сполучені Штати Америки почали поставки нафти до Білорусі. Перший танкер з 80 тисячами тонн нафти повинен прибути до порту Клайпеди на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

За словами прес-секретаря концерну "Белнефтехим" Олександра Тищенка, перший танкер з американської нафтою вже почав завантаження, вихід в море заплановано на 17 травня.

"Прибуття в Клайпеду - на початку червня", - заявив він.

Він також уточнив, що мова йде про нафту сорту Bakken. З порту Клайпеди до Білорусі її доставлять залізницею, а потім перероблять на заводі "Нафтан".

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Російська Федерація припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Пізніше поставки були частково відновлені. У той же час російська сторона наполягала на закупівлі нафти за цінами вище світових, у зв'язку з цим Мінськ почав шукати альтернативні джерела.

В ході лютневого візиту до Білорусі американський держсекретар Майк Помпео заявив, що виробники з США готові забезпечити Мінськ нафтою на 100% за конкурентними цінами.

"Ми найбільший виробник енергоресурсів у світі, і все, що вам потрібно - сказати нам і звернутися до нас", - додав Помпео.

Автор: Іван Петров