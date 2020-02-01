США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Производители США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 % по конкурентным ценам

Американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 % по конкурентным ценам. Об этом в Минске после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил Госсекретарь США Майк Помпео, передает Тut.by.

"США хотят помочь Беларуси создать свое суверенное государство и наши производители энергоресурсов готовы обеспечивать вас необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно - сказать нам и обратиться к нам", - заявил Помпео.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь планирует 30% нефти закупать из Украины. По его словам, у Беларуси нет сейчас альтернативы по поставкам российской нефти.

Отметим, Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после недоговоренностей о транзите российской нефти. Поставка нефти будет осуществляться через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в 20-х числах января.

Кроме того, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января этого года из-за прекращения поставок российской нефти в страну.