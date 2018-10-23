США почали кібероперацію з протидії Росії

Ілюстративне фото (doncio.navy.mil)

Американські фахівці в області безпеки в кіберпросторі ідентифікували кілька підозрілих росіян

Кіберкомандування США для запобігання втручання у вибори почало першу кібероперацію щодо протидії розповсюдження дезінформації Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Метою операції США стали, ймовірно, співробітники російських розвідслужб, відзначає видання. Міністерство юстиції США повідомило в п'ятницю про кампанії "інформаційної війни" з боку росіян, спрямованої на вплив на проміжні вибори.

"Кампанія, яка включає ряд місій, проведених за останні кілька днів, є першою такого роду операцією за кордоном, покликаної захистити американські вибори, зокрема листопадові проміжні вибори в Конгрес, - ред.)", - йдеться в матеріалі.

Як повідомляє видання, американські фахівці в області безпеки в кіберпросторі ідентифікували кілька підозрілих росіян і відстежили їх діяльність.

"Кіберкомандування направляло прямі повідомлення агентам, які стоять за кампаніями впливу. Високопоставлені офіційні особи, які працюють у сфері оборони, заявили, що вони не загрожували безпосередньо цим особам", - йдеться в статті.

При цьому не уточнюється, чи було це зроблено по електронній пошті, через чати або за допомогою якихось інших каналів зв'язку.

"Операції Кібернетичного командування США виглядають досить виважено, особливо порівняно зі спробами Росії використовувати все більш вдосконалені та витончені методи дезінформації, щоб посіяти протиріччя в Сполучених Штатах", - підкреслює газета.

Зазначимо, керівництво Twitter розповсюдило інформацію про архів з майже 4 тис. акаунтів, які можуть бути причетні до втручання в американські вибори.

Раніше Трамп заявив, що не допустить іноземного втручання в американські вибори. Адміністрація Трампа буде надавати допомогу місцевій владі у проведенні безпечних виборів.