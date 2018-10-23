ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

США почали кібероперацію з протидії Росії

Новини » Політика    23.10.2018 - 14:42
Ілюстративне фото (doncio.navy.mil)
Ілюстративне фото (doncio.navy.mil)

Американські фахівці в області безпеки в кіберпросторі ідентифікували кілька підозрілих росіян

Кіберкомандування США для запобігання втручання у вибори почало першу кібероперацію щодо протидії розповсюдження дезінформації Росією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Метою операції США стали, ймовірно, співробітники російських розвідслужб, відзначає видання. Міністерство юстиції США повідомило в п'ятницю про кампанії "інформаційної війни" з боку росіян, спрямованої на вплив на проміжні вибори.

"Кампанія, яка включає ряд місій, проведених за останні кілька днів, є першою такого роду операцією за кордоном, покликаної захистити американські вибори, зокрема листопадові проміжні вибори в Конгрес, - ред.)", - йдеться в матеріалі.

Як повідомляє видання, американські фахівці в області безпеки в кіберпросторі ідентифікували кілька підозрілих росіян і відстежили їх діяльність.

"Кіберкомандування направляло прямі повідомлення агентам, які стоять за кампаніями впливу. Високопоставлені офіційні особи, які працюють у сфері оборони, заявили, що вони не загрожували безпосередньо цим особам", - йдеться в статті.

При цьому не уточнюється, чи було це зроблено по електронній пошті, через чати або за допомогою якихось інших каналів зв'язку.

"Операції Кібернетичного командування США виглядають досить виважено, особливо порівняно зі спробами Росії використовувати все більш вдосконалені та витончені методи дезінформації, щоб посіяти протиріччя в Сполучених Штатах", - підкреслює газета.

Зазначимо, керівництво Twitter розповсюдило інформацію про архів з майже 4 тис. акаунтів, які можуть бути причетні до втручання в американські вибори.

Раніше Трамп заявив, що не допустить іноземного втручання в американські вибори. Адміністрація Трампа буде надавати допомогу місцевій владі у проведенні безпечних виборів.

Трамп виступає за приєднання Китаю до договору про РСМД МЗС Словаччини зазнало масштабної кібератаки з боку "великих держав"
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкикибербезопасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся