В США начали антимонопольное расследование в отношении 4 интернет-гигантов

Иллюстративное фото (siecledigital.fr)

У компаний через суд запросили внутренние переписки

В Америке двухпартийная группа палаты представителей США через суд запросила внутренние электронные письма и другие записи компаний Amazon, Facebook Inc, Apple Inc и Google Alphabet Inc в рамках антимонопольного расследования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что группа законодателей ищет доказательства антиконкурентного поведения компаний. Документы компаний были запрошены в судебном порядке, их должны предоставить до 14 октября.

Напомним, до этого 10 сентября РБК-Украина сообщало, что власти Соединенных Штатов Америки (США) могут открыть крупное расследование о возможных нарушениях антимонопольного законодательства в отношении интернет-компании Google. Следователи сначала планируют установить, препятствовала ли компания Google конкуренции в сфере интернет-рекламы.

Также сообщалось, что Google согласился заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении него во Франции уже несколько лет.

Ранее антимонопольное расследование в США началось и в отношении Facebook.