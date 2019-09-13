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У США почали антимонопольне розслідування відносно 4 інтернет-гігантів

Новини » В світі    13.09.2019 - 17:16
У США почали антимонопольне розслідування відносно 4 інтернет-гігантів
Ілюстративне фото (siecledigital.fr)

У компаній через суд запросили внутрішні листування

В Америці двопартійна група палати представників США через суд запросила внутрішні електронні листи та інші записи компаній Amazon, Facebook Inc, Apple Inc і Google Alphabet Inc в рамках антимонопольного розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що група законодавців шукає докази антиконкурентної поведінки компаній. Документи компаній були запитані в судовому порядку, їх повинні надати до 14 жовтня.

Нагадаємо, до цього 10 вересня РБК-Україна повідомляло, що влада Сполучених Штатів Америки (США) можуть відкрити велике розслідування про можливі порушення антимонопольного законодавства стосовно інтернет-компанії Google. Слідчі спочатку планують встановити, перешкоджала компанія Google конкуренції в сфері інтернет-реклами.

Також повідомлялося, що Google погодився заплатити майже один мільярд євро, щоб домогтися припинення розслідування, яке ведеться проти нього у Франції вже кілька років.

Раніше антимонопольне розслідування в США почалося і у відношенні Facebook.

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