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США могут провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook

Новости » Политика    04.06.2019 - 08:45
США могут провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook
Иллюстративное фото (flickr.com/Ben Nuttall)

В прошлый раз проверка Google длилась два года

Федеральная торговая комиссия планирует начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США - в отношении Apple и Google. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Ведомства еще не решили, будут ли они начинать эту процедуру, так как результаты невозможно получить быстро. В прошлый раз проверка Google длилась два года. 

Напомним, Европейская комиссия 20 марта наложила штраф в 1,49 млрд евро (1,60 млрд долларов) на корпорацию Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети.

Ранее Франция оштрафовала Google на 50 млн евро из-за того, что он не предоставил прозрачную и легкодоступную информацию о политике получения согласия на обработку данных. Постановление было принято после жалоб, поданных двумя правозащитными группами в мае прошлого года, вскоре после вступления в силу важной директивы GDPR.

Добавим, что в июле Еврокомиссия оштрафовала компанию Google Alphabet на рекордную сумму 5,06 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением. 

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