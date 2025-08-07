США наблизилися до завершення війни в Україні, - Рубіо

Сполучені Штати вважають, що стали ближче до завершення конфлікту в Україні, ніж були раніше.

За його словами, всі хочуть, щоб війна закінчилася, але умови, на яких вона закінчиться - "це завжди складна частина".

"Сьогодні був хороший день, але попереду багато роботи. Я не хочу перебільшувати, але сьогодні ми точно ближче до миру, ніж були вчора, коли ми взагалі не були до нього близькі", - сказав він.