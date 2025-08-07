США приблизились к завершению войны в Украине, - Рубио
Соединенные Штаты считают, что стали ближе к завершению конфликта в Украине, чем были раньше.
Об этом заявив госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника телеканалу Fox News.
По его словам, все хотят, чтобы война закончилась, но условия, на которых она закончится - "это всегда сложная часть".
"Сегодня был хороший день, но впереди много работы. Я не хочу преувеличивать, но сегодня мы точно ближе к миру, чем были вчера, когда мы вообще не были к нему близки", - сказал он.
Миротворческие усилия США
В среду, 6 августа, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф посетил с официальным визитом Москву. Во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным он обсудил вероятные сценарии завершения войны Украины с Россией.
Президент Дональд Трамп констатировал достижение существенного прогресса на этих переговорах.
Глава Белого дома также заявил о желании встретиться с Путиным. После Трамп не против также встретиться с Зеленским.
По данным СМИ, Путин также не против встретиться с Трампом "в определенный момент".