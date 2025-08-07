США приблизились к завершению войны в Украине, - Рубио

Соединенные Штаты считают, что стали ближе к завершению конфликта в Украине, чем были раньше.

По его словам, все хотят, чтобы война закончилась, но условия, на которых она закончится - "это всегда сложная часть".

"Сегодня был хороший день, но впереди много работы. Я не хочу преувеличивать, но сегодня мы точно ближе к миру, чем были вчера, когда мы вообще не были к нему близки", - сказал он.