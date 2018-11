У США чоловік відкрив стрілянину в студії йоги, загинуло 2 людини

Нападник на відвідувачів студії йоги покінчив з собою

У штаті Флорида (США) чоловік відкрив стрілянину в студії йоги в результаті чого загинула одна людина, а сам нападник застрелився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tallahessee Democrat.

Представник правоохоронних органів заявив, що поранення отримали щонайменше шість осіб. Один чоловік був доставлений в лікарню в критичному стані, ще троє у важкому, а двоє інших - у стабільному. Один з потерпілих згодом помер у лікарні. Сам стрілок наклав на себе руки.

Повідомляється, що студія йоги знаходиться в торговому центрі. У момент інциденту на заняття йоги було записано 11 осіб. Сам інструктор з йоги не постраждав.

Свідки розповіли, що до студії зайшов високий чоловік з бородою і поводився дивно. Після цього діставши зброю він відкрив вогонь. Місцева влада повідомляє, що стався конфлікт. Поліція поки не визначила особистість і мотив нападника.

Breaking: At least four injuries reported after shooting at a yoga studio in Tallahassee, Florida. The spider killed himself after the shooting. pic.twitter.com/0X8hM41JER