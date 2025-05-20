США можуть змінити гру: політолог пояснив, коли чекати тиску Трампа на Росію
Президент США Дональд Трамп все ж змушений буде тиснути на Росію і станеться це протягом місяця.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.
На його думку, в певний момент ситуація у Сполучених Штатах "скипить", і Трамп все ж буде тиснути на Росію. Ймовірно, це вже може статись протягом місяця, або навіть тижня.
"Я би оптимістично сказав би, що кінець травня і червень, скоріш за все, навіть до середини червня, - це період, коли може бути перший прецедент того, що санкції або тиск на Росію, або підтримка України з боку Сполучених Штатів посиляться", - каже Саакян.
Політолог звернув увагу, що в свій час Трамп давав Україні зброю, зокрема мова про протитанковий ракетний комплекс Javelin.
"Якщо він буде бачити, що всі альтернативні сценарії для нього є загрозливими і несуть для нього значно більше ризиків, то він піде по цьому шляху. Бо інших варіантів просто не буде", - вважає політолог.
Санкції США проти Росії
Раніше голова Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент заявив, що Штати та Європа рішуче посилять санкції проти Росії, якщо Москва не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".
Сам же Трамп заявляв, що Вашингтон перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. За його словами, санкційні обмеження будуть нищівними для Москви.
Як відзначав державний секретар США Марко Рубіо, Вашингтон давав час Москві для прогресу в переговорах, але терпіння закінчується.
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