США можуть змінити гру: політолог пояснив, коли чекати тиску Трампа на Росію

Президент США Дональд Трамп все ж змушений буде тиснути на Росію і станеться це протягом місяця.

На його думку, в певний момент ситуація у Сполучених Штатах "скипить", і Трамп все ж буде тиснути на Росію. Ймовірно, це вже може статись протягом місяця, або навіть тижня.

"Я би оптимістично сказав би, що кінець травня і червень, скоріш за все, навіть до середини червня, - це період, коли може бути перший прецедент того, що санкції або тиск на Росію, або підтримка України з боку Сполучених Штатів посиляться", - каже Саакян.

Політолог звернув увагу, що в свій час Трамп давав Україні зброю, зокрема мова про протитанковий ракетний комплекс Javelin.

"Якщо він буде бачити, що всі альтернативні сценарії для нього є загрозливими і несуть для нього значно більше ризиків, то він піде по цьому шляху. Бо інших варіантів просто не буде", - вважає політолог.