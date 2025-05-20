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США могут изменить игру: политолог объяснил, когда ждать давления Трампа на Россию

Вторник 20 мая 2025 16:41
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США могут изменить игру: политолог объяснил, когда ждать давления Трампа на Россию Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Президент США Дональд Трамп все же вынужден будет давить на Россию и произойдет это в течение месяца.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.

По его мнению, в определенный момент ситуация в Соединенных Штатах "вскипит", и Трамп все же будет давить на Россию. Вероятно, это уже может произойти в течение месяца, или даже недели.

"Я бы оптимистично сказал бы, что конец мая и июнь, скорее всего, даже до середины июня, - это период, когда может быть первый прецедент того, что санкции или давление на Россию, или поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов усилятся", - говорит Саакян.

Политолог обратил внимание, что в свое время Трамп давал Украине оружие, в частности речь о противотанковом ракетном комплексе Javelin.

"Если он будет видеть, что все альтернативные сценарии для него являются угрожающими и несут для него значительно больше рисков, то он пойдет по этому пути. Потому что других вариантов просто не будет", - считает политолог.

Санкции США против России

Ранее глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что Штаты и Европа решительно усилят санкции против России, если Москва не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

Сам же Трамп заявлял, что Вашингтон перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его словам, санкционные ограничения будут сокрушительными для Москвы.

Как отмечал государственный секретарь США Марко Рубио, Вашингтон давал время Москве для прогресса в переговорах, но терпение заканчивается.

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