США можуть зіткнутися з росіянами в Малі: Трамп розглядає удари

Чому саме зараз

Якщо рішення ухвалять, Малі стане вже восьмою країною, по якій Трамп наказав завдати ударів з початку свого другого терміну - розділ президентства, який він спершу обіцяв присвятити припиненню глобальних конфліктів.

Серед високопосадовців США немає єдності щодо доцільності атаки на угруповання. Активним прихильником застосування сили є Себастьян Горка, старший директор Ради національної безпеки з питань контртероризму.

Що таке JNIM і чому це загроза

Повна назва угруповання - Jamaʼat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Воно закріпилось у Малі та дедалі частіше атакує прибережні країни Західної Африки, ставши найкраще озброєним бойовиками угрупованням у регіоні та одним із наймогутніших у світі.

Торік бойовики організували паливну блокаду, яка паралізувала значну частину країни. Цієї весни вони провели скоординовані загальнонаціональні атаки - бойовики розгулювали вулицями столиці Бамако, захопили стратегічне місто на півночі та вбили міністра оборони країни під час теракту-самогубства.

Позиція Білого дому

Речник адміністрації не розкрив, чи планує Трамп завдавати ударів, однак заявив, що США закликають уряди Північної та Західної Африки "купувати американську техніку та послуги" для боротьби з терористами.

"Ми закликаємо регіональних партнерів і союзників по НАТО підтримати Альянс держав Сахелю в його боротьбі проти JNIM та ІДІЛ", - заявив посадовець.

Роль Росії в регіоні

Альянс держав Сахелю складається з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру - країн, де військові керівники останніми роками усунули демократично обрані уряди шляхом переворотів, здебільшого розірвали звʼязки із Заходом і звернулись по допомогу до Росії.

Посадовець США покладає провину не на самі уряди, а на їхніх російських партнерів, заявивши, що Москва "довела свою неефективність" як партнер з безпеки для Малі.

Для боротьби з насильством уряд Малі найняв російських найманців - спершу з групи "Вагнер", а тепер з "Африка Корпус", тісніше повʼязаного з міноборони Росії. За даними правозахисників, росіян звинувачують у низці звірств.

Обмежена співпраця

Торік у межах спроби відновити стосунки з Малі США розширили обмін розвідданими з урядом країни, які використовувались у ударах малійської армії. Втім, ця співпраця залишається значно скромнішою за масштаб партнерства США з Нігерією, яке включало авіаудари та наземну місію, що ліквідувала одного з топлідерів ІДІЛ в Африці.

Пряма військова участь США в Малі несе ризик зіткнення з російськими силами в регіоні та може вимагати механізмів деконфлікції між Вашингтоном і Москвою, подібних до тих, що існували в Сирії.

Список країн, де Трамп уже наказував удари

Військові дії проти JNIM додали б Малі до переліку країн, де Трамп уже наказував завдавати ударів: Ємен, Сомалі, Сирія, Іран, Ірак, Нігерія та Венесуела. Адміністрація також веде суперечливу військову кампанію проти імовірних наркоперевізників у Карибському басейні та на сході Тихого океану.