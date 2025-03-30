США можуть застосувати силу для контролю над Гренландією, - заява Трампа

Президент США Дональд Трамп знову натякнув, що його країна може спробувати встановити контроль над Гренландією навіть за допомогою військової сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера телеканалу NBC News.
Глава Білого дому повторив, що є "велика ймовірність того, що ми можемо зробити це без військової сили", але уточнив, що "не знімає жодних варіантів зі столу".
Відповідаючи на запитання ведучого, який сигнал імовірна анексія Гренландії надішле Росії та решті країн світу, президент відповів: "Я не думаю про це. Мене це не хвилює".
"Гренландія - це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека і сила. У вас є кораблі, що плавають за межами Гренландії з Росії, Китаю та багатьох інших місць. І ми не дозволимо статися тому, що може зашкодити світу або Сполученим Штатам", - сказав Трамп.
Після вступу на посаду президента США, Дональд Трамп регулярно заявляє про намір "купити" та взяти під контроль Гренландію, оскільки це "потрібно для міжнародної безпеки".
Днями віце-президент США Джей Ді Венс відвідав Гренландію разом зі своєю дружиною Ушею та поспілкувався з військовослужбовцями на американській космічній базі Пітуффік. За підсумками візиту, Венс заявив, що США не планують збільшувати чисельність військ на острові.
У Данії, яка раніше мала повний протекторат над острівною державою, відреагували на такі зазіхання США.
Также раніше Копенгаген нагадав Трампу про основні принципи міжнародного права через погрози анексувати острів.
Влада Гренландії неодноразово заявляла, що країна належить її жителям і вони самі будуть вирішувати її майбутнє.
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