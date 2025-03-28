У Гренландії створили новий уряд і відповіли на зазіхання Трампа

Чотири гренландських партії домовилися сформувати новий уряд за підсумками виборів, які відбулися 11 березня. І в коаліційній угоді фактично відповіли на зазіхання президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Danmarks Radio .

"Ми самі вирішуємо своє майбутнє. Ми повинні самі обирати собі партнерів. І саме ми диктуємо темп у цьому питанні", - також йдеться в угоді.

У тексті є посилання на заяви Трампа щодо того, що Сполучені Штати мають отримати цей острів. Однак варто зауважити, що підписанти "не залишають жодних сумнівів у тому, що Гренландія належить гренландцям".

"Ми стоїмо разом заради безпечної, вільної Гренландії, що розвивається", - йдеться в коаліційній угоді.

Заяви Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, що після другого вступу на посаду, президент США Дональд Трамп перетворив анексію Гренландії Вашингтоном на головну тему для обговорення.

Подекуди стосовно Гренландії американський президент навіть не виключав, що для її приєднання Сполучені Штати можуть застосувати силовий метод.

Жителі виступають проти таких намірів. Зокрема, близько тисячі людей нещодавно зібралися на акцію протесту в столиці - місті Нуук. Це був найбільший мітинг в історії острова. Акції також проходили у Сісіміуті, це друге за величиною місто Гренландії.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія стала частиною США, оскільки це "потрібно для міжнародної безпеки". Ба більше сьогодні він повторив тезу, наголосивши, що США "не зможуть обійтися" без Гренландії.

Однак раніше сьогодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати Америки не мають планів щодо збільшення військової присутності у Гренландії.

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