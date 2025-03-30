США могут применить силу для контроля над Гренландией, - заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп снова намекнул, что его страна может попытаться установить контроль над Гренландией даже при помощи военной силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера телеканалу NBC News.
Глава Белого дома повторил, что есть "большая вероятность того, что мы можем сделать это без военной силы", но уточнил, что "не снимает никаких вариантов со стола".
Отвечая на вопрос ведущего, какой сигнал вероятная аннексия Гренландии пошлет России и остальным странам мира, президент ответил: "Я не думаю об этом. Меня это не волнует".
"Гренландия - это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти тому, что может навредить миру или Соединенным Штатам", - сказал Трамп.
Посягательства США на Гренландию
После вступления в должность президента США, Дональд Трамп регулярно заявляет о намерении "купить" и взять под контроль Гренландию, поскольку это "нужно для международной безопасности".
В Дании, которая ранее имела полный протекторат над островным государством, отреагировали на такие посягательства США.
Также ранее Копенгаген напомнил Трампу об основных принципах международного права из-за угроз аннексировать остров.
Власти Гренландии неоднократно заявляли, что страна принадлежит ее жителям и они сами будут решать ее будущее.
На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Гренландию вместе со своей женой Ушей и пообщался с военнослужащими на американской космической базе Питуффик. По итогам визита, Вэнс заявил, что США пока что не планируют увеличивать численность войск на острове.
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