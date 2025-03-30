США могут применить силу для контроля над Гренландией, - заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп снова намекнул, что его страна может попытаться установить контроль над Гренландией даже при помощи военной силы.

Глава Белого дома повторил, что есть "большая вероятность того, что мы можем сделать это без военной силы", но уточнил, что "не снимает никаких вариантов со стола".

Отвечая на вопрос ведущего, какой сигнал вероятная аннексия Гренландии пошлет России и остальным странам мира, президент ответил: "Я не думаю об этом. Меня это не волнует".

"Гренландия - это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти тому, что может навредить миру или Соединенным Штатам", - сказал Трамп.