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США можуть запровадити нові санкції проти Ірану через передачу РФ дронів

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Вашингтон, Вівторок 22 листопада 2022 20:35
США можуть запровадити нові санкції проти Ірану через передачу РФ дронів Фото: США можуть запровадити нові санкції проти Ірану за постачання РФ дронів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У США можуть запровадити жорсткіші санкції проти Ірану через передачу їм бойових дронів Росії та пряму участь іранських військових в атаках по Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його телефонний брифінг.

"Ми бачили, як Іран безпосередньо підтримував зусилля Росії щодо вбивства (цивільних – ред.) українців", - зазначив Кірбі.

За його словами, йдеться не лише про передачу РФ дронів та допомогу в навчанні російських військових у їхньому управлінні.

"Вони (іранці – ред.) були залучені безпосередньо та допомагали росіянам вбивати невинних українських людей та атакувати громадянську інфраструктуру", - зазначив Кірбі.

У зв'язку з цим США продовжать працювати зі своїми союзниками та партнерами в регіоні та за його межами, щоб притягнути режим у Тегерані до відповідальності.

Кірбі також наголосив, що проти Ірану вже було введено санкції. Він зазначив, що Тегеран порушив резолюцію Ради Безпеки ООН, і це питання розглядається.

"Ми не виключаємо варіант запровадження додаткових санкцій", - додав представник Білого дому.

Раніше ми писали, що більшість деталей іранських БПЛА виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що спонукає уряд США до розслідування.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран продовжує постачати озброєння до РФ, а транспортування здійснюється за допомогою літаків та кораблів.

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