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США могут ввести новые санкции против Ирана из-за передачи РФ дронов

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 22 ноября 2022 20:35
США могут ввести новые санкции против Ирана из-за передачи РФ дронов Фото: США могут ввести новые санкции против Ирана за поставку РФ дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В США могут ввести более жесткие санкции против Ирана из-за передачи им боевых дронов России и прямого участия иранских военных в атаках по Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его телефонный брифинг.

"Мы видели, как Иран напрямую поддерживал усилия России по убийству (гражданских – ред.) украинцев", - отметил Кирби.

По его словам, речь идет не только о передаче РФ дронов и помощи в обучении российских военных в их управлении.

"Они (иранцы - ред.) были привлечены непосредственно и помогали россиянам убивать невинных украинских людей и атаковать гражданскую инфраструктуру", - отметил Кирби.

В связи с этим США продолжат работать со своими союзниками и партнерами в регионе и за его пределами, чтобы привлечь режим в Тегеране к ответственности.

Кирби также подчеркнул, что против Ирана уже были введены санкции. Он отметил, что Тегеран поднял резолюцию Совета Безопасности ООН, и этот вопрос рассматривается.

"Мы не исключаем вариант введения дополнительных санкций", - добавил представитель Белого дома.

Ранее мы писали, что большая часть деталей иранских БПЛА производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках, что побуждает правительство США к расследованию.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что Иран продолжает поставлять вооружение в РФ, а транспортировка осуществляется с помощью самолетов и кораблей.

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