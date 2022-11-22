Більшість компонентів іранських дронів випускаються фірмами США та Європи, - ГУР

Більшість деталей іранських БПЛА виробляються компаніями в США, Європі та інших країнах-союзниках, що спонукає уряд США до розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління розвідки міністерства оборони України.

Про це свідчать нові розвідувальні дані, зібрані із збитих в Україні іранських безпілотників. Фахівці воєнної розвідки України з'ясували, що 75% компонентів іранських безпілотників американського виробництва.

Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кількох безпілотників, зокрема Mohajer-6, який приземлився неушкодженим. Також раніше співробітники військової розвідки з'ясували, звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі, марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

Повідомляється, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих Росії будуть передані міжнародним організаціям для накладення на них економічних санкцій.