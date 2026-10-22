"США можуть закінчити війну". Зеленський відреагував на чутки про "мрії Трампа"

США можуть закінчити війну

Зеленський зазначив, що Україна розраховує на посередництво США для припинення війни Росії проти України. Проте спершу необхідно зупинити гарячу фазу війни, а після цього обговорювати безпекові гарантії та інші умови миру.

Зеленський каже, що Україна готова долучитися до зустрічі у Флориді. Для цього потрібно запрошення Трампа на відповідний формат під час саміту G20.

"Поки що такого сигналу ми не отримували. Розраховуємо", - додав очільник держави.

Трамп про мирну угоду

Президент США Дональд Трамп прагне підписати мирну угоду між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні в штаті Флорида, заявило видання The Atlantic з посиланням на радників американського лідера.

Трамп нібито розраховує особисто стояти між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним під час підписання документа.

Для досягнення цієї мети Вашингтон розглядає можливість жорсткого тиску на українську сторону.