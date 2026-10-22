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"США можуть закінчити війну". Зеленський відреагував на чутки про "мрії Трампа"

22:13 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

США можуть змусити Росію закінчити війну проти України. Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп нібито розглядав можливість підписання мирної угоди на саміті G20.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.LIVE.

США можуть закінчити війну

Зеленський зазначив, що Україна розраховує на посередництво США для припинення війни Росії проти України. Проте спершу необхідно зупинити гарячу фазу війни, а після цього обговорювати безпекові гарантії та інші умови миру.

Зеленський каже, що Україна готова долучитися до зустрічі у Флориді. Для цього потрібно запрошення Трампа на відповідний формат під час саміту G20.

"Поки що такого сигналу ми не отримували. Розраховуємо", - додав очільник держави.

Трамп про мирну угоду

Президент США Дональд Трамп прагне підписати мирну угоду між Україною та Росією під час саміту G20, який має відбутися у грудні в штаті Флорида, заявило видання The Atlantic з посиланням на радників американського лідера.

Трамп нібито розраховує особисто стояти між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним під час підписання документа.

Для досягнення цієї мети Вашингтон розглядає можливість жорсткого тиску на українську сторону.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія нібито висловлює готовність повернутися до переговорного процесу з Україною та США.

Крім того, спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі з Путіним заявив про наявність передумов для припинення вогню в Україні та привіз до Москви відповідні документи.

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