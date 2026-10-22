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"США могут закончить войну". Зеленский отреагировал на слухи о "мечтах Трампа"

22:13 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

США могут вынудить Россию закончить войну против Украины. Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривал возможность подписание мирного соглашения на саммите G20.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.

США могут закончить войну

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на посредничество США для прекращения войны России против Украины. Однако сначала необходимо остановить горячую фазу войны, а затем обсуждать гарантии безопасности и другие условия мира.

Зеленский говорит, что Украина готова присоединиться к встрече во Флориде. Для этого требуется приглашение Трампа на соответствующий формат во время саммита G20.

"Пока такого сигнала мы не получали. Рассчитываем", - добавил глава государства.

Трамп о мирном соглашении

Президент США Дональд Трамп стремится подписать мирное соглашение между Украиной и Россией во время предстоящего в декабре в штате Флорида саммита G20, заявило издание The Atlantic со ссылкой на советников американского лидера.

Трамп якобы рассчитывает лично стоять между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным при подписании документа.

Для достижения этой цели Вашингтон рассматривает возможность жесткого давления на украинскую сторону.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия якобы выражает готовность вернуться в переговорный процесс с Украиной и США.

Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с Путиным заявил о наличии предпосылок для прекращения огня в Украине и привез в Москву соответствующие документы.

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