"США могут закончить войну". Зеленский отреагировал на слухи о "мечтах Трампа"

США могут закончить войну

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на посредничество США для прекращения войны России против Украины. Однако сначала необходимо остановить горячую фазу войны, а затем обсуждать гарантии безопасности и другие условия мира.

Зеленский говорит, что Украина готова присоединиться к встрече во Флориде. Для этого требуется приглашение Трампа на соответствующий формат во время саммита G20.

"Пока такого сигнала мы не получали. Рассчитываем", - добавил глава государства.

Трамп о мирном соглашении

Президент США Дональд Трамп стремится подписать мирное соглашение между Украиной и Россией во время предстоящего в декабре в штате Флорида саммита G20, заявило издание The Atlantic со ссылкой на советников американского лидера.

Трамп якобы рассчитывает лично стоять между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным при подписании документа.

Для достижения этой цели Вашингтон рассматривает возможность жесткого давления на украинскую сторону.